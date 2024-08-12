Кримінал

Два прикарпатці отримали підозри в підпалах автомобілів ЗСУ
12 Серпня 2024 13:49
читать на русском →
зсу, прокуратура
Спалене авто / Івано-Франківська обласна прокуратура

Зловмисники з липня 2024 року за грошову винагороду пошкодили п’ять автомобілів, які перебували у користуванні військових частин.

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура

Як стало відомо під час слідства, підозрюваний разом із неповнолітнім хлопцем підпалювали автомобілі підрозділів ЗСУ в одному із районів Прикарпаття.

З липня 2024 року вони за грошову винагороду пошкодили п’ять автомобілів, які перебували у користуванні військових частин. За підпал однієї автівки вони отримували 40 тисяч гривень.

Такий заробіток прикарпатці знайшли у соціальній мережі та через месенджер Телеграм написали контактній особі. Далі від замовника отримали відеоматеріали із роз’ясненням щодо роботи, яку необхідно виконати для отримання грошей. Зокрема, йшлося про підпали релейних шаф Укрзалізниці, підпали будівель Територіальних центрів комплексування та соціальної підтримки, а також автомобілів ЗСУ.

На виконання замовлення вони приїздили посеред ночі на велосипедах. Неповнолітній обливав транспортні засоби легкозаймистою речовиною та підпалював, а після цього вони разом покидали місця подій. Три автомобілі їм вдалось спалити. Після чергової спроби підпалу ще двох автівок їх затримали співробітники СБУ та поліції.

Наразі слідство триває, підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою, вирішуються питання щодо кваліфікації дій неповнолітнього та встановлення всіх обставин правопорушень.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
12 Серпня 2024 14:30

У Міноборони ФРН заявили, що Україна може використовувати передану Німеччиною зброю, як вважатиме за потрібне
12 Серпня 2024 12:47

Внаслідок вчорашнього авіаудару по Сумах було пошкоджено дві багатоповерхівки
12 Серпня 2024 11:55

У голови Держекоінспекції Карпатського округу знайшли незаконні активи на мільйони
12 Серпня 2024 11:50

Заступника міністра енергетики звільнили
12 Серпня 2024 10:24

Заступника міністра енергетики затримали на хабарі у 500 тисяч доларів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
усі думки