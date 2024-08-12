Два прикарпатці отримали підозри в підпалах автомобілів ЗСУ

Зловмисники з липня 2024 року за грошову винагороду пошкодили п’ять автомобілів, які перебували у користуванні військових частин.

Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Як стало відомо під час слідства, підозрюваний разом із неповнолітнім хлопцем підпалювали автомобілі підрозділів ЗСУ в одному із районів Прикарпаття.

З липня 2024 року вони за грошову винагороду пошкодили п’ять автомобілів, які перебували у користуванні військових частин. За підпал однієї автівки вони отримували 40 тисяч гривень.

Такий заробіток прикарпатці знайшли у соціальній мережі та через месенджер Телеграм написали контактній особі. Далі від замовника отримали відеоматеріали із роз’ясненням щодо роботи, яку необхідно виконати для отримання грошей. Зокрема, йшлося про підпали релейних шаф Укрзалізниці, підпали будівель Територіальних центрів комплексування та соціальної підтримки, а також автомобілів ЗСУ.

На виконання замовлення вони приїздили посеред ночі на велосипедах. Неповнолітній обливав транспортні засоби легкозаймистою речовиною та підпалював, а після цього вони разом покидали місця подій. Три автомобілі їм вдалось спалити. Після чергової спроби підпалу ще двох автівок їх затримали співробітники СБУ та поліції.

Наразі слідство триває, підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою, вирішуються питання щодо кваліфікації дій неповнолітнього та встановлення всіх обставин правопорушень.