Два літаки ВПС Італії зіткнулися під Римом. Льотчики загинули

У комуні Гуїдонія-Монтечельо за 22 кілометри на північний схід від Риму в небі зіткнулися два навчальні літаки італійських ВПС. Обидва льотчики загинули. Про це повідомляє газета La Repubblica.

Зазначається, що зіткнення сталося під час навчань, в яких було задіяно чотири літаки. Один із літаків, що зіткнулися, впав на відкритому просторі, другий – у житловому кварталі, пошкодивши припаркований автомобіль. Наразі на місці події працюють екстрені служби.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні висловила співчуття сім’ям загиблих льотчиків.