Два чоловіка загинули внаслідок удара КАБ по Кругляківці

Вчора ввечері, близько 20:20, росіяни завдали удару керованою авіабомбою по нежитловому приміщенню у с. Кругляківка Куп’янського району Харківської області. Сталася масштабна пожежа.

“За попередніми даними, загинули 2 чоловіків, ще 4 отримали поранення. Деталі з‘ясовуються”, – повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Зазначимо, у зведенні ХОВА немає інформації про удар по станції переливання крові у Куп’янську, про яку учора повідомляв президент Зеленський.

“Керована авіаційна бомба Росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині”, – заявив він.

За словами Зеленського, в результаті обстрілу є загиблі та поранені, однак їх кількість він не повідомив.