Суспільство

ДТП на Вінниччині: перекинувся мікроавтобус з 17 дітьми

4 Червня 2024 12:50
вінниця, дтп

4 червня біля села Кунка Гайсинського району Вінницької області перекинувся мікроавтобус, у якому знаходилось 17 дітей та 5 дорослих, одна дитина госпіталізована.

Про це повідомляє Нацполіція у Вінницькій області.

“За попередньою інформацією слідства, 46-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який здійснював нерегулярні пасажирські перевезення, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. У салоні перебувало 17 дітей віком від 7 до 17 років та 5 дорослих. Група поверталась з екскурсії”.

Повідомляється, що по медичну допомогу звернулось 7 пасажирів, з яких 5 підлітків віком 16 та 17 років, з них один був госпіталізований. Іншим учасникам ДТП надано медичну допомогу та відпущено додому.

Поліція повідомила, що водія мікроавтобусу освідувано – він був тверезий.

Наразі транспортний засіб поміщено на арештмайданчик.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Червня 2024 12:50

ДТП на Вінниччині: перекинувся мікроавтобус з 17 дітьми
4 Червня 2024 11:23

Внаслідок удару по Дніпру пошкоджено майже 50 багатоповерхівок і приватних будинків, лікарня та школа
4 Червня 2024 10:46

СБУ затримала у Запоріжжі охоронця енергокомпанії, який працював на ФСБ
4 Червня 2024 09:36

Кількість постраждалих внаслідок атаки на Дніпро зросла до семи
4 Червня 2024 08:25

Окупанти здійснили атаку на Дніпро: 6 поранених,серед них немовля
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГІН

Ми тут нормально
усі думки