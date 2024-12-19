Суспільство

Дрони атакували російську Ростовську область, палає НПЗ
19 Грудня 2024 07:22
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дрони, пожежа, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У ніч на 19 грудня в Ростовській області Росії сталася атака безпілотників, унаслідок чого спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі в Новошахтинську. 

Про це повідомив в. о. губернатора регіону Юрій Слюсар у Telegram.

За його словами, російська система ППО нібито збила сім дронів: шість у Таганрозі та один у Батайську.

Тим часом російські Telegram-канали повідомили про можливу атаку на Новошахтинський нафтопереробний завод, припускаючи, що саме він міг стати ціллю. Згодом Слюсар підтвердив цю інформацію, заявивши:

“Унаслідок атаки БПЛА в Новошахтинську сталося загоряння на Новошахтинському заводі нафтопродуктів”.


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