Дрони атакували російську Ростовську область, палає НПЗ

У ніч на 19 грудня в Ростовській області Росії сталася атака безпілотників, унаслідок чого спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі в Новошахтинську.

Про це повідомив в. о. губернатора регіону Юрій Слюсар у Telegram.

За його словами, російська система ППО нібито збила сім дронів: шість у Таганрозі та один у Батайську.

Тим часом російські Telegram-канали повідомили про можливу атаку на Новошахтинський нафтопереробний завод, припускаючи, що саме він міг стати ціллю. Згодом Слюсар підтвердив цю інформацію, заявивши:

“Унаслідок атаки БПЛА в Новошахтинську сталося загоряння на Новошахтинському заводі нафтопродуктів”.