Політика

Дрони атакували Ленінградську, Смоленську, Орловську і Тульську області РФ

21 Січня 2024 08:09
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Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що в порту Усть-Луга на терміналі компанії “Новатек” сталася пожежа. Проведено евакуацію персоналу, постраждалих немає, запевняє Дрозденко.

Він додав, що в Кінгісеппському районі області запроваджено режим підвищеної готовності, а глава район веде засідання оперативного штабу.

При цьому Дрозденко не уточнив причину пожежі в порту, але опублікував п’ятисекундний ролик звідти.

Раніше сьогодні вночі телеграм-канал “Осторожно, новости” з посиланням на жителів Кінгісеппа повідомляв, що вони чули звуки безпілотників, які пролітали.

Міноборони Росії подію в порту Усть-Луга поки не коментувало.

Ленінградська область потрапила під атаку безпілотників уперше 18 січня. Досі найпівнічнішою і найвіддаленішою від України точкою офіційно називали Псковську область.

Крім того, міністерство оборони Росії повідомило, що близько 01:30 за московським часом засоби ППО знищили над Смоленською областю три безпілотні літальні апарати.

До цього Міноборони вже писало про безпілотник, збитий над Смоленською областю о 23:50, а також про збиті українські дрони над Орловською і Тульською областями. У тульських телеграм-каналах з’явилися кадри зі спалахом у небі та звуком сильного вибуху.


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