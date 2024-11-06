Дрони атакували Каспійськ у Дагестані 

Вранці 6 листопада дрони атакували місто Каспійськ у Дагестані, протиповітряна оборона знищила дрон.

Про це написав у Telegram очільник російської Республіки Дагестан Сергій Мєліков.

“Наразі з’ясовуються обставини того, що сталося. Працює оперативний штаб, перебуваю на постійному зв’язку з відповідальними органами”, — йдеться у дописі Мєлікова.

Російський Telegram-канал Astra опублікував кадри з прольотом БПЛА над Каспійськом. За даними пабліка, дронів було кілька й вони намагались атакувати головний пункт базування Каспійської флотилії ВМС РФ, з якої росіяни неодноразово запускали ракети по Україні.