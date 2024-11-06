Суспільство

Дрони атакували Каспійськ у Дагестані 
6 Листопада 2024 11:45
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дрони
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Вранці 6 листопада дрони атакували місто Каспійськ у Дагестані, протиповітряна оборона знищила дрон.

Про це написав у Telegram очільник російської Республіки Дагестан Сергій Мєліков.

“Наразі з’ясовуються обставини того, що сталося. Працює оперативний штаб, перебуваю на постійному зв’язку з відповідальними органами”, — йдеться у дописі Мєлікова.

Російський Telegram-канал Astra опублікував кадри з прольотом БПЛА над Каспійськом. За даними пабліка, дронів було кілька й вони намагались атакувати головний пункт базування Каспійської флотилії ВМС РФ, з якої росіяни неодноразово запускали ракети по Україні.


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