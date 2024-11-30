Дрони атакували Каспійськ

Глава Дагестану Сергій Меліков повідомив про спробу атаки безпілотника по об’єктах у Каспійську – це передмістя Махачкали, де розташований аеропорт.

«Сьогодні, за попередньою інформацією, була здійснена чергова безрезультатна спроба атаки безпілотного літального апарату по об’єктах у Каспійську. На цей момент інформації про руйнування і жертви немає», – написав Меліков у телеграмі.

6 листопада Каспійськ уже атакували дрони. МОЗ республіки повідомляв про постраждалу 16-річну дівчину. Українські ЗМІ з посиланням на джерело у спецслужбах писали, що кілька дронів-камікадзе змогли «завдати поразки російській флотилії в Каспійському морі».

Міноборони Росії, повідомляючи про 11 збитих дронів у ніч на суботу, Дагестан не згадувало. Роботу аеропорту Махачкали призупинено до 11:30 через загрозу безпілотників, пише «РИА Новости».