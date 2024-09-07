Дрони атакували арсенал у Воронезькій області, оголошено режим НС

В Острогозькому районі Воронезької області вдруге за два тижні піддався атаці безпілотників військовий склад.

Як повідомив глава регіону Олександр Гусєв, сили ППО нібито виявили і збили безпілотник в Острогозькому районі. За його словами, внаслідок падіння дрона виникла пожежа, яка «перейшла на вибухонебезпечні предмети», потім почалася детонація. Про це губернатор написав у своєму телеграм-каналі. При цьому він не уточнює ні масштабів пожежі, ні характеру «вибухонебезпечних предметів».

Гусєв також зазначив, що жителів одного села вирішено тимчасово евакуювати в сусідній населений пункт. “Евакуація буде проводитися в кілька населених пунктів. Про її початок і порядок проведення жителям найближчого до пожежі села повідомлять співробітники оперативних служб», – пізніше написав губернатор.

У районі оголошено режим НС.

24 серпня в Острогозькому районі Воронезької області після атаки безпілотників уже запроваджували режим надзвичайної ситуації. Тоді глава регіону також повідомляв про пожежу, що спричинила «детонацію вибухонебезпечних об’єктів». Російські телеграм-канали тоді писали про влучання у склад боєприпасів.

Тим часом, місцеві автомобілісти не можуть проїхати трасою біля місця детонації, хоча водночас жодного знака на самій дорозі немає, повідомляють очевидці. Їх розвертають і пропонують проїхати в об’їзд через Нововоронеж.