Суспільство

Дрони атакували аеродром в Адигеї РФ
10 Жовтня 2024 07:51
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дрони, рф
Дрони атакували аеродром в Адигеї / рос.ЗМІ

Дрони атакували  військовий аеродром “Ханська” в районі станиці Ханська під Майкопом в російській Адигеї.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Astra з посиланням на місцевих жителів.

Військовий аеродром “Ханська” розташований за 3 км на схід від станиці Ханська, за 6 км на північний захід від міста Майкопа.

Згідно з відкритими даними, там дислокується 272-га навчальна авіаційна Полоцька орденів Суворова і Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу А.К. Сєрова.

Пожежу зафіксовано поруч із військовим аеродромом “Ханська” в Адигеї після нічної атаки, свідчить система моніторингу пожеж NASA.


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