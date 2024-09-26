Суспільство

Дронова атака на Україну: мінімум 4 Шахеди залетіли на територію Білорусі – Гаюн
26 Вересня 2024 11:38
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атаки ворога, білорусь, дрони
Ілюстративне фото з відкритих джерел

26 вересня щонайменше чотири запущені Росією ударні дрони залетіли на територію Білорусі. 

Про це повідомляє моніторингова група “Беларускі Гаюн”.

За інформацією українських моніторингових каналів, на які посилається “Гаюн”, минулої ночі в Білорусь зайшли щонайменше чотири “шахеди”. Перший із них перетнув кордон із Білоруссю близько 00:13 у районі Любеча і за 30 хвилин повернувся в Україну.

“Далі “шахеди” заходили в Білорусь о 02:29, 03:05 і 03:52. Примітно, що один із дронів залетів у повітряний простір Білорусі не з України, а з РФ. Відомо, що “шахед” рухався в напрямку Гомеля, що з ним було далі – невідомо”, – йдеться у повідомленні.

Моніторингова група стверджує, що протягом ночі в небі над південним сходом Білорусі чергували два винищувачі: перший піднявся з “Барановичів” близько 00:30, а другий – о 02:50.


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