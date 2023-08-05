Дрон, що вдарив по танкеру, ніс 450 кг тротилу – джерело

Як стверджує джерело BBC News Україна у СБУ, сьогоднішня атака на російський танкер Sig – спільна спецоперація СБУ та ВМС України. Офіційно Київ поки що не брав на себе відповідальність за те, що сталося.

За словами джерела, операція здійснювалася за допомогою надводного дрону із 450 кг тротилу.

Росморречфлот вранці підтвердив, що танкер Sig отримав “пробоїну в районі машинного відділення у ватерлінії з правого борту, ймовірно, в результаті атаки морського дрону”. Кому належав цей дрон – у повідомленні не уточнювалося. Вночі агентство ТАРС передавало, що танкер зазнав пошкоджень «при атаці українською стороною».