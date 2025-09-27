Дрон атакував нафтоперекачувальну станцію в Чувашії, зупинено роботу об’єкта

У суботу вранці український безпілотник вдарив по нафтоперекачувальній станції в Чувашії. Про це повідомив голова республіки Олег Ніколаєв. За його словами, постраждалих немає, загрози для населення теж. Пошкодження названі незначними, однак роботу об’єкта довелося зупинити.

Також про нічні атаки дронів повідомили глави Ростовської та Волгоградської областей. У Ростовській області під удар потрапила газорозподільна станція, яка загорілася, але пожежу швидко ліквідували. Газопостачання не порушене.

У Волгоградській області уламки збитих дронів пошкодили два торгові павільйони. Люди не постраждали. Росавіація тимчасово закривала аеропорт Волгограда для вильотів і прильотів літаків, його робота досі не відновлена.

Останнім часом українські безпілотники дедалі частіше вражають нафтопереробні й газові об’єкти в глибині Росії. Такі удари зменшують можливості РФ з постачання пального для армії та завдають збитків економіці країни-агресора.