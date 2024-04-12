Суспільство

Дрон атакував адміністративну будівлю Газпрому у Бєлгороді

12 Квітня 2024 14:30
читать на русском →
дрони, Бєлгород
Дрон / Getty Images

Безпілотник врізався в адміністративну будівлю “Газпрома” у Бєлгороді, є двоє постраждалих.

Про це повідомляє Телеграм-канал Astra з посиланням на слова губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова.

«Будівля Газпрому отримала пошкодження внаслідок атаки БПЛА у Бєлгороді», – йдеться у дописі.

Будівля, в яку врізався БПЛА, належить Газпрому. Вона розташована на 5-му Заводському провулку російського міста.

За словами Гладкова, було пошкоджено фасад будівлі «ресурсопостачального підприємства». Постраждалих доставили до лікарні.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Квітня 2024 14:30

Дрон атакував адміністративну будівлю Газпрому у Бєлгороді
12 Квітня 2024 13:24

До України повернули тіла ще 99 полеглих героїв
12 Квітня 2024 12:44

Уряд прийняв рішення про виплату додаткових 70 тисяч гривень для військових на нулі
12 Квітня 2024 11:41

У протоієрея УПЦ МП проводять обшуки  – УП
12 Квітня 2024 11:24

Вночі дрони атакували російський Новошахтинський НПЗ – ЗМІ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
усі думки