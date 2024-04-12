Дрон атакував адміністративну будівлю Газпрому у Бєлгороді

Безпілотник врізався в адміністративну будівлю “Газпрома” у Бєлгороді, є двоє постраждалих.

Про це повідомляє Телеграм-канал Astra з посиланням на слова губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова.

«Будівля Газпрому отримала пошкодження внаслідок атаки БПЛА у Бєлгороді», – йдеться у дописі.

Будівля, в яку врізався БПЛА, належить Газпрому. Вона розташована на 5-му Заводському провулку російського міста.

За словами Гладкова, було пошкоджено фасад будівлі «ресурсопостачального підприємства». Постраждалих доставили до лікарні.