Дрон атакував адміністративну будівлю Газпрому у Бєлгороді

Безпілотник врізався в адміністративну будівлю “Газпрома” у Бєлгороді, є двоє постраждалих.
Про це повідомляє Телеграм-канал Astra з посиланням на слова губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова.
«Будівля Газпрому отримала пошкодження внаслідок атаки БПЛА у Бєлгороді», – йдеться у дописі.
Будівля, в яку врізався БПЛА, належить Газпрому. Вона розташована на 5-му Заводському провулку російського міста.
За словами Гладкова, було пошкоджено фасад будівлі «ресурсопостачального підприємства». Постраждалих доставили до лікарні.