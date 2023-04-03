Допомагав ухилянтам: Вдома та у робочому кабінеті посадовця знайдено $90 тис

Слідчі Деснянського управління поліції міста Києва викрили завідувача однієї з комунальних медичних установ на одержанні неправомірної вигоди.

Як повідомив начальник відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції Євгеній Бишевич, у ході досудового розслідування правоохоронці задокументували отримання грошей у розмірі 3 000 доларів США:

«Керівник консультативного-діагностичного центру обіцяв бажаючим організувати проходження медичної комісії, за результатом якої буде видана довідка щодо непридатності до військової служби. Так, ми зібрали докази протиправної діяльності киянина, 1962 року народження, та під час отримання «винагороди» затримали його».

У робочому кабінеті та за адресою проживання фігуранта слідчі провели обшуки та вилучили майже 90 000 доларів США, довідки про непридатність до військової служби інших осіб та чорнові записи.