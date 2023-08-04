Суспільство

Донецький воєнком незаконно нараховував бойові тим, хто не був на фронті

4 Серпня 2023 11:39
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дбр, військомат

Правоохоронці викрили керівника Донецького обласного військкомату, який безпідставно виплатив додаткову винагороду підлеглим на майже мільйон гривень.

Про це повідомляє ДБР, ОГП у Telegram.

Повідомляється, що раніше зловмисник очолював Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, а нині очолює Донецький обласний ТЦК та СП. 

На посаді керівника Запорізького ОТЦК та СП з липня по грудень 2022 року чоловік без законних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань. 

Але ці люди не були призначені на посади у бойовому підрозділі, участі у боях не брали, а натомість безпідставно перебували у прифронтовій зоні.

“Воєнком оформив документи щодо отримання цими військовослужбовцями довідок про безпосередню участь у бойових діях, завдяки яким їм безпідставно нарахували додаткові бойові доплати на загальну суму 981,3 тис. грн.

Більш того, один із цих підлеглих надав документи для отримання 700 тис. грн грошової допомоги у зв’язку із втратою працездатності внаслідок участі в бойових діях”.

Крім того, керівник військкомату влаштовував на роботу у ТЦК та СП представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду кримінальних справ по особливо тяжким злочинам.

Також він допоміг “кримінальному авторитету” знятися з військового обліку для виїзду за кордон.

За місцями роботи та проживання керівника військкомату в Запоріжжі та в місті Мирноград Донецької області пройшли обшуки. Правоохоронці знайшли докази протиправної діяльності та особисті фото підлеглих під час “несення служби”. 

Підозрюваного затримали. Йому інкримінують перевищення службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).


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