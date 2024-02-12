Політика

Дональд Трамп звинувачує Тейлор Свіфт у “зраді”

12 Лютого 2024 19:55
читать на русском →
трамп
Тейлор Свіфт виступає в рамках туру "Eras Tour" / Фото AP

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що розцінить як “зраду”, якщо співачка Тейлор Свіфт на президентських виборах 2024 року підтримає Джо Байдена.

Про це повідомляє The Guardian.

Трамп аргументував свою позицію тим, що співачка отримала вигоду від законів, прийнятих саме під час його президентства. Він мав на увазі, зокрема, Закон про модернізацію музики, який допоміг виконавцям легше заробляти роялті та ліцензійні відрахування через музичні стримінгові сервіси.

Він додав, що Свіфт “нізащо не підтримає шахрая Джо Байдена” й ніколи не була б “нелояльною до людини, яка заробила їй стільки грошей”.

Свіфт підтримала Байдена на виборах 2020 року, але стосовно своєї позиції під час виборчої кампанії 2024-го вона ще публічно не висловлювалася.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Лютого 2024 17:58

Зеленський провів перше засідання Ставки в оновленому складі
12 Лютого 2024 19:36

На фронті відбулось 63 бойових зіткнення, оперативна обстановка на на сході та півдні складна, – Генштаб
12 Лютого 2024 18:36

Терехов доручив обстежити місця зберігання нафтопродуктів у Харкові
12 Лютого 2024 17:44

Експертиза, попередньо, підтвердила, що Росія обстріляла Київ ракетами “Циркон”
12 Лютого 2024 16:17

Федоров анонсував тисячі далекобійних дронів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
усі думки