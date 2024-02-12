Дональд Трамп звинувачує Тейлор Свіфт у “зраді”

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що розцінить як “зраду”, якщо співачка Тейлор Свіфт на президентських виборах 2024 року підтримає Джо Байдена.

Про це повідомляє The Guardian.

Трамп аргументував свою позицію тим, що співачка отримала вигоду від законів, прийнятих саме під час його президентства. Він мав на увазі, зокрема, Закон про модернізацію музики, який допоміг виконавцям легше заробляти роялті та ліцензійні відрахування через музичні стримінгові сервіси.

Він додав, що Свіфт “нізащо не підтримає шахрая Джо Байдена” й ніколи не була б “нелояльною до людини, яка заробила їй стільки грошей”.

Свіфт підтримала Байдена на виборах 2020 року, але стосовно своєї позиції під час виборчої кампанії 2024-го вона ще публічно не висловлювалася.