Політика

Дональд Трамп здобуває перемогу на виборах у США
6 Листопада 2024 09:39
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вибори, сша, трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Кілька моделювань результатів виборів у США вказують на перемогу кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на президентських виборах.

Прогноз від Decision Desk HQ (DDHQ) передбачає, що Трамп здобуде перемогу в Пенсильванії та на Алясці, що забезпечить йому мінімально необхідні 270 голосів виборників. Водночас кілька штатів, де Трамп має високу підтримку, ще залишаються непорахованими.

The New York Times також оцінює шанси Трампа на перемогу як “дуже ймовірні”. Згідно з їхнім прогнозом, він може отримати до 306 голосів виборників, що перевищує необхідний мінімум у 270.

Повідомляється, що кандидатка від демократів Камала Гарріс потребує виграшу в таких штатах, як Вісконсин, Пенсильванія та Мічиган, де Трамп наразі має перевагу.

Fox News також прогнозує перемогу Трампа, яка стане очевидною, якщо він виграє у Вісконсині.

Раніше стало відомо, що Трамп лідирує у “хитких” штатах Північна Кароліна та Джорджія, а також перемагає в Айові, де прогнозували можливу сенсацію на основі соцопитувань.


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