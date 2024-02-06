Дональд Трамп не має президентського імунітету – постанова суду США

Експрезидент США Дональд Трамп не має президентського імунітету і може бути притягнутий до відповідальності за звинуваченнями у змові з метою скасування виборів 2020 року.

Таке рішення одноголосно ухвалив суд у Вашингтоні (США), повідомляє BBC, передає Суспільне.

Трамп заявляв у цій судовій справі, що він має імунітет від кримінальних звинувачень за дії, які, на його думку, належать до його обов’язків президента.

“Ми не можемо прийняти твердження колишнього президента Трампа про те, що президент має необмежену владу вчиняти злочини, які нейтралізували б найбільш фундаментальну перешкоду виконавчій владі — визнання та реалізацію результатів виборів”, — написала колегія апеляційного суду у складі трьох суддів у своєму висновку.