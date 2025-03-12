Суспільство

До України йдуть весняні дощі та грози
12 Березня 2025 21:49
читать на русском →
Набережна у Харкові / Фото: Суспільне
Набережна у Харкові / Фото: Суспільне

У четвер, 13 березня, в Україні очікуються дощі, грози та сильний вітер. Водночас температура повітря сягатиме +22 °C.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, опади ймовірні в західних, північних і частині центральних областей, а ввечері – на Харківщині.

Вітер буде південного напрямку, місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с, що може спричинити штормову погоду.

Температура повітря вдень коливатиметься від +15 до +22 °C. Однак із 15-16 березня в Україні очікується різке похолодання.

У Києві 13 березня буде вітряно, температура підніметься до +18 °C. Дощі в столиці можливі у другій половині дня або ввечері.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Березня 2025 21:31

Будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно, – Сирський
12 Березня 2025 20:34

Росіяни обстріляли Дружківку та Костянтинівку: є загиблі та поранені
12 Березня 2025 19:22

Колишнього депутата Київради Комарницького, якого підозрюють у земельних махінаціях, знайшли за кордоном
12 Березня 2025 18:29

Делегація США вирушила до Росії для переговорів про припинення вогню, – Трамп
12 Березня 2025 16:48

Україна не скасовуватиме мобілізацію та воєнний стан у разі перемир’я, – депутат
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
усі думки