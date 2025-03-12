До України йдуть весняні дощі та грози

У четвер, 13 березня, в Україні очікуються дощі, грози та сильний вітер. Водночас температура повітря сягатиме +22 °C.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, опади ймовірні в західних, північних і частині центральних областей, а ввечері – на Харківщині.

Вітер буде південного напрямку, місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с, що може спричинити штормову погоду.

Температура повітря вдень коливатиметься від +15 до +22 °C. Однак із 15-16 березня в Україні очікується різке похолодання.

У Києві 13 березня буде вітряно, температура підніметься до +18 °C. Дощі в столиці можливі у другій половині дня або ввечері.