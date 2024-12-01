До Києва прибули представники нового керівництва ЄС

До столиці України з візитом прибули високі представники Європейського Союзу: Кая Каллас, нова високий представник із закордонних справ і політики безпеки, комісарка з питань розширення Марта Кос та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Під час свого першого візиту на посаді, Кая Каллас заявила, що Європейський Союз рішуче підтримує Україну. “Наше послання чітке: ми хочемо, щоб Україна перемогла у цій війні”, — підкреслила вона.

27 листопада Європейський парламент затвердив новий склад Єврокомісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн. До складу увійшли представники, обрані після виборів до Європарламенту у 2024 році.

29 листопада колишній прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта офіційно обійняв посаду президента Європейської ради, перейнявши повноваження у Шарля Мішеля.