Політика

До Києва прибули представники нового керівництва ЄС
1 Грудня 2024 10:38
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Євросоюз, україна
Зліва направо: Кая Каллас, Антоніу Кошта та Марта Кос / Фото Kaja Kallas @kajakallas

До столиці України з візитом прибули високі представники Європейського Союзу: Кая Каллас, нова високий представник із закордонних справ і політики безпеки, комісарка з питань розширення Марта Кос та президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Під час свого першого візиту на посаді, Кая Каллас заявила, що Європейський Союз рішуче підтримує Україну. “Наше послання чітке: ми хочемо, щоб Україна перемогла у цій війні”, — підкреслила вона.

27 листопада Європейський парламент затвердив новий склад Єврокомісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн. До складу увійшли представники, обрані після виборів до Європарламенту у 2024 році.

29 листопада колишній прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта офіційно обійняв посаду президента Європейської ради, перейнявши повноваження у Шарля Мішеля.


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