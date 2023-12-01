До Гази перестали пропускати гуманітарну допомогу через відновлення бойових дій

Рух вантажівок з гуманітаркою для Сектора Гази через КПП “Рафах” припинився через відновлення бойових дій після тижневого перемир’я.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на єгипетські джерела у секторі безпеки та гуманітарних організаціях

В’їзд вантажівок з гуманітарною допомогою і паливом припинився у п’ятницю.

Reuters наголошує, що кількість гуманітарної допомоги, що доставляється через КПП “Рафах”, збільшилася під час перемир’я, хоча представники гуманітарних організацій кажуть, що її все ще набагато менше, ніж потрібно.

“Рафах” був єдиним пунктом для доставки гуманітарної допомоги для Гази.