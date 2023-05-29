Політика

До Бахмута заходять підрозділи ПДВ окупанта та мотострілки

29 Травня 2023 19:19
57
читать на русском →
бахмут

До Бахмута на заміну “вагнерівцям” заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта і мотострілецькі підрозділи, імена їх командирів і бойовий потенціал українським силам відомий, заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

“Так, там (у Бахмуті) відбуваються ротаційні заходи через насамперед великі втрати злочинного угруповання “Вагнер”. Вони змушені це робити. Заходять підрозділи повітряно-десантних військ окупанта і мотострілецькі підрозділи. Ми знаємо їх найменування, знаємо їх командирів і бойовий потенціал”, – сказав Череватий в ефірі телемарафону.

Він також повідомив, що всі зазначені підрозділи ворожої армії брали участь у війні з 24.02.2022 року і мали значні втрати. Вони були доукомплектовані мобілізованими.

“Здебільшого це вже другий-третій склад їх особового складу”, – сказав речник.

За його словами, за останні дні динаміка бойових зіткнень на бахмутському напрямку приблизно однакова.

“За цю добу три бойових зіткнення. Ворог, щоправда, не припиняє бойового ураження наших позицій. За цю добу різними видами ствольної та реактивної артилерії він завдав 373 удари, шість авіанальотів на наші бойові позиції”, – сказав Череватий.

Він зазначив, що українські сили також відповіли ворогу вогневим ураженням, внаслідок чого було вбито 155 окупантів, 116 поранені. Також було знищено дві гармати Д-30, бойову машину піхоти, станцію радіоелектронної боротьби, три авто та шість польових складів із боєприпасами.

У ЗСУ пояснили, що українські військові вживають наразі “реорганізаційних заходів та інших заходів бойової роботи”.

“Нині командири, штаби роблять все, щоб подальші рухи були ще більш успішними в плані ураження ворога”, – додав Череватий.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Травня 2023 19:33
31

Ставка Верховного оцінила шкоду, завдану атаками з повітря
29 Травня 2023 20:26
28

Терехов дав зрозуміти, що Білгород до Харківської області приєднувати не будуть
29 Травня 2023 19:19
57

До Бахмута заходять підрозділи ПДВ окупанта та мотострілки
29 Травня 2023 18:51
14

Ворог вів атакувальні дії лише на Куп’янському та Мар’їнському напрямках – Генштаб
29 Травня 2023 16:18
53

Рада підтримала законопроект, що встановлює 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
усі думки