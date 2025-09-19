        Суспільство

        До 1000 на день: Умєров прогнозує посилення російських атак на Україну

        Галина Шподарева
        19 Вересня 2025 15:02
        читать на русском →
        Обстріл Києва 23 червня / Фото: Reuters
        Обстріл Києва 23 червня / Фото: Reuters

        Україна потребує більше систем ППО та дронів-перехоплювачів для захисту. Причина – Росія може збільшити кількість атак до тисячі на день до кінця року.

        Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров в інтерв’ю CNN.

        Після зустрічі російського диктатора Путіна та президента США Дональда Трампа на Алясці обстріли України відчутно посилилися. За словами Умєрова, російські військові почали частіше завдавати по Україні комбінованих ударів, використовуючи крилаті та балістичні ракети одночасно з ударними дронами.

        Реклама
        Реклама

        Умєров наголосив на необхідності збільшення постачань озброєння від партнерів. Також він подякував партнерам із США та ЄС за фінансування української оборони.

        “Нам вкрай потрібні додаткові системи ППО та фінансування для дронів-перехоплювачів. Росія намагається наростити інтенсивність атак – до тисячі на день. До кінця року вони можуть розширити ці удари, і це свідчить, що Москва не має наміру завершувати війну”, – підкреслив Умєров.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини