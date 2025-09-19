До 1000 на день: Умєров прогнозує посилення російських атак на Україну

Україна потребує більше систем ППО та дронів-перехоплювачів для захисту. Причина – Росія може збільшити кількість атак до тисячі на день до кінця року.

Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров в інтерв’ю CNN.

Після зустрічі російського диктатора Путіна та президента США Дональда Трампа на Алясці обстріли України відчутно посилилися. За словами Умєрова, російські військові почали частіше завдавати по Україні комбінованих ударів, використовуючи крилаті та балістичні ракети одночасно з ударними дронами.

Умєров наголосив на необхідності збільшення постачань озброєння від партнерів. Також він подякував партнерам із США та ЄС за фінансування української оборони.

“Нам вкрай потрібні додаткові системи ППО та фінансування для дронів-перехоплювачів. Росія намагається наростити інтенсивність атак – до тисячі на день. До кінця року вони можуть розширити ці удари, і це свідчить, що Москва не має наміру завершувати війну”, – підкреслив Умєров.