Дніпропетровська область перейшла на екстрені відключення електроенергії

Через наслідки обстрілів на Дніпропетровщині вимушено застосовуються екстрені відключення електроенергії за розпорядженням НЕК Укренерго.
Про це повідомляє ДТЕК.
Енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.
Через наслідки обстрілів на Дніпропетровщині вимушено застосовуються екстрені відключення електроенергії за розпорядженням НЕК Укренерго.
Про це повідомляє ДТЕК.
Енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.
Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter