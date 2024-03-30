Економіка

Дніпропетровська область перейшла на екстрені відключення електроенергії Ілюстративне фото / Колаж ДТЕК Через наслідки обстрілів на Дніпропетровщині вимушено застосовуються екстрені відключення електроенергії за розпорядженням НЕК Укренерго. Про це повідомляє ДТЕК. Енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.



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