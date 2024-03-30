Економіка

Дніпропетровська область перейшла на екстрені відключення електроенергії

30 Березня 2024 20:48
читать на русском →
електроенергія
Ілюстративне фото / Колаж ДТЕК

Через наслідки обстрілів на Дніпропетровщині вимушено застосовуються екстрені відключення електроенергії за розпорядженням НЕК Укренерго.

Про це повідомляє ДТЕК.

Енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

ТОП-новини
31 Березня 2024 12:03

“Укренерго” зняло обмеження щодо електроспоживання у Харкові

31 Березня 2024 11:26

FT: Росіяни безоглядно вірять Путіну, який звинуватив Україну в теракті
31 Березня 2024 10:55

Le Monde: Париж поставить Києву сотні бронемашин і ракет
31 Березня 2024 10:03

“Укренерго”: Ціллю агресора були високовольтні підстанції на півдні країни
31 Березня 2024 09:45

Румунія і Болгарія частково увійшли до Шенгенської зони

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

усі думки