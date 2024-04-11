Для удару по Трипільській ТЕС РФ могла використати нову ракету Х-69, – Deffence Express

Під час удару по Трипільської ТЕС РФ ймовірно застосувала свої нові крилаті ракети Х-69.

Про це говорять знайдені уламки цієї ракети, про що Defense Express дізнався з власних джерел.

При цьому за отриманою додатковою інформацією дальність пуску ракет склала близько 400 км. Цей параметр перевищує відомі оцінки дальності Х-69, як чергової ітерації Х-59МК2 у 300 км.

Це не перше використання Х-69 для удару по Україні, як мінімум, перша згадка про їх використання вперше з’явилась у лютому 2024 року. Згодом ця неофіційна інформація знайшла підтвердження завдяки публікації Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) про дослідження уламків Х-69.

Зазначимо, що Х-69 є російською дозвуковою крилатою ракетою для літаків тактичної авіації, запуск якої можливо здійснювати з літаків Су-34 та Су-35, окрім того, саме вона має стати основною крилатою ракетою для Су-57, яку він має нести у внутрішніх відсіках озброєння.