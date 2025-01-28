Для користувачів зі США Google перейменує на картах Мексиканську затоку на Американську 

Корпорація Google перейменує в сервісі Google Maps Мексиканську затоку на Американську для користувачів зі США. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву компанії.

Зміна з’явиться після того, як буде оновлено Інформаційну систему географічних назв (GNIS) – базу даних про об’єкти, які знаходяться в США.

У Google заявили, що дотримуються своєї давньої практики змінювати назви, якщо вони були оновлені в офіційних урядових джерелах.

25 січня президент США Дональд Трамп розпорядився перейменувати Мексиканську затоку на Американську, а пік Деналі на Алясці – на Мак-Кінлі. “Ці зміни підтверджують прагнення країни зберегти виняткову спадщину США і забезпечити майбутнім поколінням американців можливість вшановувати пам’ять героїв та історичні цінності”, – йшлося в повідомленні міністерства внутрішніх справ США.