Економіка

Для громад Харківщини закупили спецтехніку

3 Грудня 2023 14:11
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хова

Для громад Харківщини закупили 38 одиниць спецтехніки. Перші чотири – вже передали місцевим комунальникам, повідомляє пресслужба ХОВА.

Це екскаватори, самоскиди з кранами-маніпуляторами, сміттєвози. Техніку передано Богодухівському, Ізюмському, Харківському, Чугуївському районам.

«Внаслідок дій російських окупантів ці громади зазнали значних руйнувань. Автопарк спеціалізованої комунальної техніки також було пошкоджено або знищено. Ця допомога вкрай важлива для забезпечення повноцінної життєдіяльності населених пунктів та відбудови пошкоджених об’єктів», – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вартість спецтранспорту – 228 млн грн, кошти спрямували із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.


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