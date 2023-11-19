Суспільство

Десятки мігрантів збираються на фінському кордоні біля закритих КПП

19 Листопада 2023 09:02
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біженці, фінляндія

Фінська прикордонна служба повідомляє, що після закриття найпопулярніших переходів на кордоні з Росією на південному сході країни біля них залишаються десятки мігрантів, а двоє навіть перелізли через зведені загородження і зуміли проникнути на територію країни.

Влада країни, яка нещодавно вступила до НАТО, рішуче підтримує Україну і має протяжний кордон з Росією, зафіксувала різкий приріст числа мігрантів з третіх країн (близько 300 осіб за цей тиждень, переважно з Афганістану, Ємену, Сирії та Сомалі), які переходять кордон і просять політичний притулок.

Гельсінкі підозрює, що російська влада направляє цих людей до фінського кордону спеціально, і у відповідь закрив чотири з восьми пропускних пунктів, на які припадала більша частина потоку, що перетинали кордон, — це пункти Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Ніірала по сусідству з російськими Ленінградською областю та півднем. Карелії.

На КПП Нуйямаа двоє людей перелізли через загородження на фінську сторону, розповіли громадському мовнику YLE у прикордонній службі, передає Reuters. “Зараз ми вдосконалюємо бар’єри, щоб нічого подібного більше не було можливо”, – заявив YLE полковник Міка Рютконен.

Чотири переходи, розташовані на півночі, залишаються відкритими (із значними обмеженнями для російських громадян), але прохачів притулку готові приймати лише на двох з них — Салла і Вартіус.

У російському МЗС заперечують, що направляють мігрантів до Фінляндії.


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