Der Spiegel: Німеччина у рази збільшить допомогу Україні

Німеччина може суттєво збільшити фінансову та військову підтримку України – з нинішніх трьох до понад 15 млрд євро, повідомляє тижневик Der Spiegel з посиланням на конфіденційний лист Мінфіну ФРН на адресу бундестагу.

За даними видання, парламентський держсекретар міністра фінансів ФРН Флоріан Тонкар сформулював в електронному листі до Комітету бундестагу з бюджетних питань прохання про збільшення фінансування статей бюджету, з яких виділяють кошти на допомогу Україні. Згідно з документом, запланована цього року сума в 2,2 млрд євро на “модернізацію держав-партнерів у галузі безпеки, оборони та стабілізації” має бути збільшена до 5,4 млрд євро.

Крім того, за інформацією Der Spiegel, ще 8,8 млрд євро найближчими роками мають бути спрямовані на “асигнування за зобов’язаннями”. Таким чином, Міноборони ФРН зміг укладати договори в межах цієї суми. На даний момент у бюджеті Німеччини на цю статтю видатків передбачено 1 млрд євро, зазначає видання.

Der Spiegel наводить витяги з конфіденційного листа Тонкара з обґрунтуванням необхідності виділення додаткових коштів: “Через високі матеріальні втрати українських збройних сил необхідні нові поставки матеріалів”. “Для стійкого оснащення збройних сил України відповідно до їхніх потреб необхідно негайно укласти численні контракти на закупівлі, які також обґрунтовують платіжні зобов’язання на майбутні бюджетні роки”, – йдеться далі в документі.

Зазначається, що планується закупити насамперед засоби повітряної оборони, гусеничну бронетехніку, а також боєприпаси систем озброєнь і артилерії, що поставляються Німеччиною.

На думку Мінфіну ФРН, додаткові витрати “об’єктивно неминучі”, “оскільки без продовження підтримки України існує серйозний ризик, що Україна програє у своїй оборонній боротьбі проти російського агресора з непередбачуваними наслідками для європейського мирного порядку”.