Депортованих до РФ хлопців-підлітків з України змушують брати участь у програмах мілітаризації

Трапляються випадки, коли депортованих до Росії українських хлопчиків-підлітків змушують брати участь у програмах мілітаризації.

Про це зазначив під час конференції в Ризі «Війна Росії проти дітей» генеральний прокурор України Андрій Костін, інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

«У наших провадженнях перевіряється інформація щодо 19 546 дітей, які були примусово вивезені Росією під виглядом «гуманітарних» операцій. Цих дітей не просто переміщують, а й позбавляють української ідентичності: надають російське громадянство, влаштовують у російські сім’ї, змушують проходити перевиховання російською мовою, забороняють їм розмовляти українською. Хлопчиків-підлітків часто змушують брати участь у програмах мілітаризації», – зазначив генпрокурор.

Костін зауважив, що такі дії заборонені міжнародним гуманітарним правом.

Він також додав, що Незалежна комісія ООН з розслідування порушень в Україні дійшла висновку, що «в жодній із ситуацій, які розглядала Комісія, переміщення дітей не відповідало вимогам, встановленим міжнародним гуманітарним правом».

«Переміщення не були виправдані ані питаннями безпеки, ані медичними підставами», – сказав Костін.

Генпрокурор закликав використовувати кожну можливість, аби ефективно протидіяти цим кричущим порушенням міжнародного права та повернути дітей додому.