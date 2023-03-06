Суспільство

День Незалежності увійшов в ТОП-3 найулюбленіших свят українців

6 Березня 2023 18:09
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Серед традиційних в Україні свят більшість населення називає Великдень та Різдво Христове як найбільш популярні свята, а також День Незалежності України та День захисників і захисниць України, які за останній рік відтіснили Новий рік на п’яте місце серед улюблених свят, йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.

Згідно з опитуванням, більшість населення України святкує Великдень та Різдво Христове як найбільш популярні свята, з відсотком у 70% та 69% відповідно.

Найбільші зміни відбулися за останній рік зі ставленням до Дня Незалежності України і Днем захисників і захисниць України. Якщо День Незалежності України до повномасштабної війни з Росією цінувало лише 37% населення, то зараз його називають серед улюблених свят 63%. Водночас у 2013 році, до нападу Росії на Україну, це взагалі було одним із найменш популярних свят – лише 12% вважало його важливим чи улюбленим.

День захисників і захисниць України раніше був популярним лише серед 29%, а зараз серед 54%, тобто на 25 процентних пунктів більше.

А от Новий рік, який всі роки ділив перше місце з Різдвом і Пасхою, зараз лише на п’ятому місці з відсотком у 52%.

Ставлення до Міжнародного жіночого дня 8 березня також погіршилося, його популярність за останні два роки знизилася з 34% до 25%.

Найменш популярні свята в цьому році День Перемоги та День праці – лише 13% та 5% відсотків українців святкують ці дати я улюблені чи важливі.


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