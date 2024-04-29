Політика

Демократи врятують спікера  Джонсона від потенційної відставки, – The Hill

29 Квітня 2024 12:06
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Спікер Палати представників США Майк Джонсон / Фото: AP

Демократи врятують спікера палати представників Майка Джонсона від потенційної загрози відставки, якщо депутат Марджорі Тейлор Грін підніме таке питання.

Про це заявив демократ Джаред Московіц, передає The Hill.

Московіц заявив, що його однопартійці, наймовірніше, візьмуть приклад з лідера демократичної меншості в Палаті представників Гакіма Джеффріса та завадять планам Грін.

“Ми не дозволимо їй усунути спікера”, – сказав Московіц. За його словами, Грін “дозволила б спалити весь світ своєю ізоляціоністською зовнішньою політикою”.


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