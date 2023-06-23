Політика

Дельфіни у Севастопольській бухті протистоятимуть водолазам – розвідка Британії

23 Червня 2023 09:33
28
читать на русском →
розвідка британії

З літа 2022 року ВМФ Росії інвестує у значне посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту в Севастополі.

На це в щоденному звіті звертає увагу розвідка Великої Британії.

“Це включає щонайменше чотири шари сіток і бонів на вході в гавань. Останніми тижнями цей захист, ймовірно, також був посилений збільшенням кількості навчених морських ссавців”, – йдеться у доповідіі.

Зображення показують майже вдвічі більше плаваючих загонів для ссавців у гавані, де, ймовірно, містяться афаліни.

“В арктичних водах флот також використовує білух і тюленів. Росія навчила тварин для ряду місій, але ті, що розміщені в Севастопольській бухті, швидше за все, призначені для протидії ворожим водолазам”, – зазначили британські аналітики.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Червня 2023 10:15
26

“Нафтогаз” запустив процедуру примусового стягнення з Росії $5 млрд
23 Червня 2023 11:08
0

Сенат США запропонував вважати ядерний удар по Україні нападом на НАТО
23 Червня 2023 09:02
31

Сили оборони мають частковий успіх на двох напрямках
23 Червня 2023 08:52
19

В ISW вважають створений Росією інцидент на ЗАЕС “малоймовірним, але не неможливим”
23 Червня 2023 08:22
43

Генштаб оновив статистику втрат окупантів
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
усі думки