Дельфіни у Севастопольській бухті протистоятимуть водолазам – розвідка Британії

З літа 2022 року ВМФ Росії інвестує у значне посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту в Севастополі.
На це в щоденному звіті звертає увагу розвідка Великої Британії.
“Це включає щонайменше чотири шари сіток і бонів на вході в гавань. Останніми тижнями цей захист, ймовірно, також був посилений збільшенням кількості навчених морських ссавців”, – йдеться у доповідіі.
Зображення показують майже вдвічі більше плаваючих загонів для ссавців у гавані, де, ймовірно, містяться афаліни.
“В арктичних водах флот також використовує білух і тюленів. Росія навчила тварин для ряду місій, але ті, що розміщені в Севастопольській бухті, швидше за все, призначені для протидії ворожим водолазам”, – зазначили британські аналітики.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 23 June 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 23, 2023
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