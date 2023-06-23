Дельфіни у Севастопольській бухті протистоятимуть водолазам – розвідка Британії

З літа 2022 року ВМФ Росії інвестує у значне посилення безпеки головної бази Чорноморського флоту в Севастополі.

На це в щоденному звіті звертає увагу розвідка Великої Британії.

“Це включає щонайменше чотири шари сіток і бонів на вході в гавань. Останніми тижнями цей захист, ймовірно, також був посилений збільшенням кількості навчених морських ссавців”, – йдеться у доповідіі.

Зображення показують майже вдвічі більше плаваючих загонів для ссавців у гавані, де, ймовірно, містяться афаліни.

“В арктичних водах флот також використовує білух і тюленів. Росія навчила тварин для ряду місій, але ті, що розміщені в Севастопольській бухті, швидше за все, призначені для протидії ворожим водолазам”, – зазначили британські аналітики.