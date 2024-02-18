Політика

Дефіцит засобів української ППО призведе до подальшої переваги росіян у повітрі – ISW

18 Лютого 2024 14:51
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ISW
Боєприпаси, передані Україні в рамках оборонної допомоги США, січень-лютий 2022 / Фото Посольства США в Україні

Затримка західної допомоги може ще відчутніше обмежити можливості української протиповітряної оборони, що може дозволити російським силам повторити повітряну підтримку, яка сприяла масштабному просуванню Росії в Авдіївці, вказують фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW).

«17 лютого міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що одним із головних уроків оборони Авдіївки є те, що українським силам потрібні сучасні системи протиповітряної оборони, щоб запобігти використанню російськими військами бомб-планерів. Речник ВПС України полковник Юрій Ігнат заявив, що українській ППО необхідно збивати російські штурмовики Су-34 і Су-35, які запускають такі бомби, щоб зупинити удари. КАБи мають радіус дії до 70 кілометрів, і російські війська почали широко використовувати такі бомби, щоб дозволити тактичній авіації завдавати ударів з-за лінії фронту й мінімізувати втрати росіян в Україні», – йдеться в повідомленні.

Аналітики нагадують статтю видання New York Times від 9 лютого, в якій йшлося з посиланням на анонімних американських високопосадовців, що українські запаси ракет ППО вичерпаються в березні 2024 року без подальшого поповнення з боку Заходу.


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