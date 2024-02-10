Defense One: Росія використовує Starlink в Україні

Російські війська, схоже, використовують супутниковий зв’язок Starlink компанії SpaceX на території України, що свідчить про те, що компанія, яка прославилася своєю допомогою захисникам, тепер також допомагає окупантам.

Про це пише Defense One з посиланням на українські джерела.

За словами одного з українських джерел, українські війська вперше зафіксували використання Росією на передовій пристроїв із супутниковим зв’язком кілька місяців тому. Друге українське джерело підтвердило використання Starlink і додало, що його використання, схоже, зростає. Обидва джерела залишилися анонімними, щоб обговорити теми, які вони не були уповноважені обговорювати.

За словами першого українського співрозмовника, зараз російські війська, схоже, використовують десятки терміналів Starlink по всьому фронту.

“Коли у них будуть сотні, нам буде важко жити”.

Використання Росією системи Starlink посилює проблеми, з якими стикаються українські військові, які і так відчувають гостру нестачу боєприпасів. Наприклад, українські артилерійські підрозділи випускають близько 2000 снарядів на день, що ледве на п’яту частину більше, ніж їхні російські колеги.

Повідомлення про те, що російські війська використовують сервіс Starlink на території України, вперше з’явилися в українських ЗМІ з посиланням на пости в соціальних мережах. Відомі російські волонтерські групи, які підтримують російське вторгнення, також демонстрували термінали Starlink, придбані для армійських підрозділів.

Речник Пентагону Джефф Юргенсен заявив, що американські чиновники знають про ці повідомлення, але переадресував питання “нашим українським партнерам щодо будь-якої поточної оперативної інформації про діяльність супутникового зв’язку такого роду”.

У твіті від 8 лютого представники SpaceX заявили, що компанія “не веде жодного бізнесу з російським урядом або його військовими. Starlink не працює в Росії, а це означає, що сервіс не працюватиме в цій країні. SpaceX ніколи не продавала і не рекламувала Starlink в Росії, а також не постачала обладнання в Росію”.

Багато російських компаній оголошують про продаж Starlink, в тому числі iMiele.ru і DJIRussia.

“Якщо російські магазини стверджують, що продають Starlink для обслуговування в цій країні, вони обманюють своїх клієнтів”, – йдеться в твіті.

Але росіяни можуть легко придбати Starlink з-за кордону, а потім привезти їх назад, щоб роздати своїм військам, зазначило друге українське джерело.

“Вони купуються через третіх осіб”, – сказало джерело. “Я здивований, що вони не зробили цього раніше”.

У твіті SpaceX не було прямої відповіді на повідомлення про те, що російські війська користуються послугами Starlink на території України.

У ньому сказано: “Якщо SpaceX отримує інформацію про те, що термінал Starlink використовується підсанкційною або несанкціонованою стороною, ми розслідуємо цю заяву і вживаємо заходів для деактивації терміналу, якщо вона підтвердиться”.

SpaceX здатна запобігти використанню пристроїв Starlink на окупованій Росією території. Згідно з заявою засновника SpaceX Ілона Маска, він відмовив Україні у проханні дозволити доступ до Starlink в окупованому Росією Криму.

Однак, за словами Брайана Кларка, старшого наукового співробітника Інституту Гудзона, російські війська можуть приховувати використання Starlink для SpaceX.

Росія може просто “подавати фальшивий GPS-сигнал на термінал Starlink, щоб він думав, що користувач знаходиться на території, контрольованій Україною”, – сказав Кларк. Кларк також підтримав ідею про те, що Україна може визначити, чи використовує Росія систему Starlink, оскільки сигнали терміналів можна ідентифікувати за допомогою обладнання для розвідки сигналів.

За словами Тодда Хамфріса, професора Техаського університету в Остіні, SpaceX також може вагатися щодо жорсткого контролю за розташуванням Starlinks. За його словами, зважаючи на те, що українські війська час від часу наступають на Росію, SpaceX може “побоюватися, що помилка у визначенні лінії фронту може призвести до того, що Україна залишиться без покриття Starlink”.

Послуга Starlink стала ключовим елементом рішучої відповіді України на повномасштабне вторгнення Росії. SpaceX надала Україні тисячі пристроїв Starlink завдяки пожертвам компанії, переказам, що фінансуються збройними силами США, та індивідуальним покупкам українських волонтерів.

Ці пристрої дозволяють військовим на передовій створювати мережі мобільного зв’язку з високою пропускною здатністю для використання в оперативних центрах, а також координувати артилерійські удари, серед інших завдань. Використання Україною системи Starlink і пов’язаних з нею пристроїв, таких як безпілотники, є “чорним лебедем”, як сказав один з операторів безпілотників минулого року під час оборони українськими військами східноукраїнського міста Бахмут.

Американські військові також все частіше використовують пристрої Starlink, як це можна було побачити під час нещодавніх навчань у Національному навчальному центрі в Каліфорнії. У вересні Космічне командування уклало з компанією SpaceX контракт вартістю 70 мільйонів доларів на розробку Starshield, військової версії Starlink.

Комерційні версії Starlink, такі як ті, що використовуються в Україні, коштують 599 доларів за обладнання і 120 доларів за щомісячну підписку.