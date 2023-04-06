Данилов: Про план контрнаступу знають 3-5 людей

Інформацією про план контрнаступу Сил оборони на сьогодні володіють 3-5 людей.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Я можу сказати, що на сьогодні людей, які володіють інформацією – де, коли, в який спосіб будуть розпочинатися ті чи інші дії на території нашої планети – знаходиться в дуже обмеженій кількості. Не більше 3-5 людей… І коли люди роблять ті чи інші заяви, то майте на увазі, що це не зовсім може відповідати дійсності», – заявив Данілов.

Він запевнив, що коли почнеться рух військ, про це всі дізнаються.

«Коли почнеться, ви все це побачите. Ми з вами будемо розуміти, що почалося те, на що ми очікували. Де, коли, в який час – це питання на сьогодні абсолютно закрите», – підкреслив секретар РНБО.