Політика

Данилов: Про план контрнаступу знають 3-5 людей

6 Квітня 2023 20:10
20
читать на русском →
рнбо, контрнаступ

Інформацією про план контрнаступу Сил оборони на сьогодні володіють 3-5 людей.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Я можу сказати, що на сьогодні людей, які володіють інформацією – де, коли, в який спосіб будуть розпочинатися ті чи інші дії на території нашої планети – знаходиться в дуже обмеженій кількості. Не більше 3-5 людей… І коли люди роблять ті чи інші заяви, то майте на увазі, що це не зовсім може відповідати дійсності», – заявив Данілов.

Він запевнив, що коли почнеться рух військ, про це всі дізнаються.

«Коли почнеться, ви все це побачите. Ми з вами будемо розуміти, що почалося те, на що ми очікували. Де, коли, в який час – це питання на сьогодні абсолютно закрите», – підкреслив секретар РНБО.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Квітня 2023 21:00
26

FT: США виступають проти надання Україні “дорожньої карти” до членства в НАТО
6 Квітня 2023 19:52
22

Поляки посилюють перевірку української агропродукції
6 Квітня 2023 19:36
63

У Києві вважають заборону УПЦ МП в Хмельницькій області незаконною
6 Квітня 2023 18:43
93

“Російський добровольчий корпус” відвідав Брянську область
6 Квітня 2023 18:16
13

Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка залишаються найгарячішими точками на мапі бойових дій – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
усі думки