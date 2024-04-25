Данія збільшить військову підтримку України

Данія збільшити військову допомогу для України ще на 4,4 мільярда данських крон (590 млн євро) на 2024 рік.

Про це повідомило данське Міністерство оборони.

Загалом план військової підтримки України на 2023-2028 роки тепер сягає 64,8 мільярда крон (8,6 млрд євро).

Цей фонд передбачає надання озброєння, іншої військової техніки та навчання. Зокрема, йдеться про закупівлю обладнання та зброї в датських та виробників інших країн. Також Данія може здійснювати прямі закупівлі в української оборонної промисловості за допомогою необхідних механізмів контролю.