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Данілов прогнозує новий наступ Росії до 24 лютого

28 Січня 2023 13:45
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війна, данілов, наступ

Олексій Данілов вважає, що Росія може розпочати нову хвилю повномасштабного наступу на Донбасі раніше, ніж 24 лютого. Також росіяни накопичують війська у Запорізькій області.

Про це він розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода“.

Російська влада любить прив’язуватися до дат. Тож до “річниці” повномасштабного вторгнення окупанти готують нову хвилю наступу.

Секретар РНБО наголосив, що українська сторона має розуміння, на яких ділянках російські сили планують свій наступ. Насамперед мовиться про Донбас.

“Зараз вони готуються до максимальної активізації з урахуванням того, що вони — люди з радянського “совка”. І вони вважають, що якщо є якась річниця, вони повинні мати якісь досягнення. Тут немає жодної таємниці, що вони до 24 лютого готуються до нової хвилі” – сказав він.

Данілов уточнив, що перш за все у російських військових є завдання стосовно Донецької й Луганської областей – вони хочуть повністю вийти на кордони цих регіонів.

Окрім підготовки до повторного повномасштабного вторгнення на Донбасі, росіяни перевіряють обороноздатність українських військ на Запоріжжі. Наразі у Запорізькій області є певне накопичення військ ворожих сил.

“Вони зараз вже тиждень мають спроби зрозуміти, що відбувається на Запорізькому напрямку в нас із точки зору оборони. Зараз є певне накопичення військ. Нам це відомо, ми розуміємо, що відбувається в Російській Федерації із цього приводу”, – пояснив секретар РНБО.


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