ЦВК РФ відмовив Борису Надєждіну у реєстрації кандидатом на президентські вибори

У Росії Центрвиборчком не зареєстрував Бориса Надєждіна як кандидата на президентські вибори, які відбудуться в березні. Це сталося після перевірки поданих ним підписів на підтримку кандидата. Надєждін назвав це рішення “очікуваним” та пообіцяв оскаржити у Верховному Суді.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

“Я не згоден із рішенням Центрвиборчкому. Я зібрав понад 200 тисяч підписів по всій Росії. Ми проводили збір відкрито і чесно — за чергами в наші штаби і пункти збору стежив весь світ. Брати участь у президентських виборах 2024 року — найважливіше політичне рішення в моєму житті. Від своїх намірів я не відступаю. Я оскаржую рішення ЦВК у Верховному суді РФ”, — заявив Надєждін.

У ЦВК повідомили, що робоча група прийняла 104 734 підписи на підтримку Надєждіна. Перевіривши 60 тисяч підписів, комісія визнала недійсними 9147 підписів, ще 95 587 підписів визнали дійсними. Таким чином вийшло понад 5% браку, допустимих для реєстрації кандидатом.