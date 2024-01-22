Політика

Цього тижня турецький парламент буде голосувати за вступ Швеції до НАТО  – Bloomberg

22 Січня 2024 20:40
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туреччина, нато, швеція

Цього тижня парламент Туреччини має проголосувати за вступ Швеції до Організації Північноатлантичного договору.

Про це Bloomberg на умовах анонімності повідомив високопоставлений урядовець.

Партія президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, яка має більшість у парламенті, домагатиметься схвалення парламенту для ратифікації довгоочікуваного членства Швеції в НАТО.

Підтримка Ердоганом членства Швеції є одним із геополітичних кроків. Його адміністрація намагається придбати 40 нових винищувачів F-16 і 79 комплектів для модернізації існуючого парку військових літаків з 2021 року.

Президент Джо Байден поставив схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО як передумову для продажу винищувачів. Ердоган заявив, що ці два питання пов’язані між собою і можуть бути вирішені лише разом.

Схвалення Туреччини залишить Угорщину останньою країною, яка не проголосувала за заявку Швеції.

Ключовий парламентський комітет Туреччини підтримав заявку Швеції минулого місяця після того, як Стокгольм досягнув прогресу у виконанні вимог Туреччини щодо придушення прихильників сепаратистських груп, заборонених в Туреччині, в тому числі Робітничої партії Курдистану (РПК), яка визнана терористичною організацією в ЄС і США.

Швеція продовжує наполягати на тому, що вона відповідає критеріям членства в НАТО, а також посилила закони проти тероризму і зняла обмеження на експорт зброї до Туреччини. Шведські закони про свободу слова не дозволяють уряду обмежувати публічні висловлювання на підтримку незалежності курдів.


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