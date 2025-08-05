Ціни на бензин АІ-95 досягли рекорду після ударів по російських НПЗ

Біржова ціна на бензин марки АІ-95 вперше в історії перевищила 77 тисяч рублів за тонну, пише російський “Комерсант” з посиланням на дані Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі.

Джерело видання на ринку пов’язало зростання котирувань з атаками безпілотників на нафтопереробні заводи 2 серпня. За його даними, атаки призвели до пошкодження установок переробки сировини продуктивністю близько 40 тисяч тонн на добу.

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Reuters з посиланням на джерела також пише, що через атаки дронів повністю припинив роботу НПЗ “Роснефти” в Новокуйбишевську, а в Рязані — скоротив потужність удвічі.

У Міненерго РФ, у свою чергу, назвали ситуацію на ринку “стабільною”.

АІ-95 — найпопулярніший бензин в Росії. Попередній рекорд його біржової вартості був встановлений у вересні 2023 року, тоді тонна АІ-95 коштувала 76,9 тисячі рублів.

28 липня уряд РФ встановив повну заборону на експорт бензину до кінця серпня. Кабмін пояснив це підвищеним сезонним попитом і періодом сільськогосподарських польових робіт.