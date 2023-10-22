Кримінал

Цілий день не припиняються обстріли Херсона: постраждали житлові будинки, будівлі підприємств

22 Жовтня 2023 19:38
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херсон

Голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін повідомив у своєму телеграм-каналі, що в неділю вдень обласний центр зазнав обстрілу армії РФ.

З початку цієї доби по населеним пунктам правобережжя випущено 12 керованих авіабомб. Були попадання у Херсонському районі та трьох селах Бериславського району. Разом із цим під вогнем опинився Херсон. У місті – влучання в будинкы, будівелі транспортного та харчового підприємств, повідомив Прокудін.

Керівник МВА Руслан Мрочко написав у Telegram, що російська армія з боку тимчасово окупованого лівобережжя кілька разів завдала ударів по Херсону. Через обстріл пошкоджено будинки, територію одного з підприємств у Дніпровському районі.

Тим часом призначений російською владою гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо написав, що над Генічеським районом Херсонської області (він знаходиться на лівому березі Дніпра) збиті три українські ракети, що летіли у бік Криму.


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