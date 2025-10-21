Центр “А” СБУ “відмінусував” два легкомоторні літаки, використані для протидії нашим дронам

Служба безпеки України повідомила про успішну операцію спецпризначенців Центру спеціальних операцій «А». Згідно з релізом СБУ, цього разу українські спецпідрозділи знищили два легкомоторні літаки, які окупанти розмістили на аеродромах і використовували для перехоплення наших далекобійних дронів.

У повідомленні наголошується, що роботи зі «розчищення» шляхів для українських далекобійних дронів тривають і забезпечують безперебійну роботу ударних комплексів у тилу противника. СБУ зазначає, що спецоперації проводяться «в черговий раз» і що відомство продовжує уражати ворожі цілі «всіма доступними засобами», а винні «понесуть справедливу відплату».