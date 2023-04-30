Політика

Це підготовка ЗСУ, – Гуменюк прокоментувала вибухи у Криму

30 Квітня 2023 12:58
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гуменюк, крим

У тимчасово окупованому Севастополі спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі, після чого в загарбників розпочалась справжня істерика. Зокрема, ворожі військові зі своїми сім’ями хочуть якомога скоріше дати драпака з Криму, адже розуміють, що “кінець” уже близько.

У неділю, 30 квітня, речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк більш детально прокоментувала “бавовну” в Криму, яка цвіла за день перед тим. Зокрема, вона констатувала, що на півострові дуже високий ступінь тривожності.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону.

За словами спікерки, зараз росіяни тікають з Криму у всіх можливих напрямках за всіма доступними маршрутами. Що не дивно, навіть ворожі військові, які начебто на “постійному перебуванні” на півострові, пишуть заяви на відпустки.

“Родичі військових потужно евакуюються. Тобто вони відчувають, що існує загроза. Після “бавовни”, яка спіткала Севастополь, вони навіть намагаються оформлювати собі відпустки, чи то “за сімейними обставинами”, чи то за якимись іншими, аби їхати туди, “за порєбрік””, – сказала Гуменюк.

Окрім того, вона зазначила, що ворог переорієнтовується у питанні зберігання нафтопродуктів з Криму на пункти базування у бік Новоросійська. Власне, за допомогою цієї “бавовни” вдалось підірвати логістику окупантів.


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