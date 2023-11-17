ЦАХАЛ виявив тунель бойовиків ХАМАС у лікарні Аль-Шифа, — Reuters

Військові ЦАХАЛу заявили, що виявили тунельний хід усередині лікарні Аль-Шифа Сектора Гази, який використовували бойовики угруповання ХАМАС.

Про це пише Reuters.

Відеозапис, опублікований ізраїльськими військовими, демонструє, за їхнім твердженням, вхід до тунелю, розташованого на відкритій місцевості біля найбільшої лікарні в секторі Гази — Аль-Шифа.

На записі видно глибоку яму в землі, оточену бетоном, щебенем і піском, що, ймовірно, є місцем розкопок. На задньому плані видно бульдозер, що, за заявою ізраїльської армії, свідчить про роботу на цій території.

Військові виявили всередині лікарні автомобіль із великою кількістю зброї. ХАМАС у своїй заяві, зробленій пізно ввечері в четвер, відхилив заяви Пентагону і Держдепартаменту США про військове використання лікарні Аль-Шифа, назвавши їх “явно неправдивою історією”, продемонстрованою “слабкими і безглуздими діями представників окупаційної армії”.