Суспільство

Cили оборони знищили шість “Шахедів” та дві ракети Х-59/69 у чотирьох областях
9 Вересня 2024 08:48
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ппо, ракети, дрони
Ілюстративне фото / Вікіпедія

9 вересня окупанти атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 і 8-ма ударними БпЛА типу “Shahed” з Курська. Сили ППО збили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили

Повідомляється, що lва ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ).

Також, внаслідок активної протидії, одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.


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