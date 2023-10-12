Суспільство

Cили оборони знищили 28 із 33 ворожих”Шахедів”

12 Жовтня 2023 07:06
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дрони

Вночі 12 жовтня росіяни атакували Україну 33 “Шахедами”, 28 з яких знищили Сили оборони.

Про це повідомляють Повітряні сили

“У ніч на 12 жовтня 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed” з північного та південного напрямків – Білгородська область (РФ) та із мису Чауда (ТОТ Крим).

Усього зафіксовано пуски 33 “Шахедів”. Ворожі БпЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України”.

ПС повідомляють, що до відбиття повітряної атаки залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Загалом вночі силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 28 “Shahed-131/136”.


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