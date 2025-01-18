Економіка

Commerzbank планує масштабне скорочення робочих місць через загрозу поглинання
18 Січня 2025 17:37
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Інвестори Commerzbank в цілому підтримали угоду - за винятком уряду Німеччини, який володіє 12% акцій / Фото Reuters
Інвестори Commerzbank в цілому підтримали угоду - за винятком уряду Німеччини, який володіє 12% акцій / Фото Reuters

Німецький Commerzbank розглядає можливість скорочення тисяч робочих місць у рамках спроби покращити свою прибутковість і уникнути поглинання італійським банком UniCredit, повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

За інформацією джерел, остаточне рішення ще не ухвалено, однак план скорочень може бути представлений працівникам уже в найближчі тижні. За попередніми даними, кількість скорочень може скласти кілька тисяч.

Генеральна директорка Commerzbank Беттіна Орлопп має презентувати оновлену стратегію 13 лютого. Її мета — продемонструвати здатність банку підвищити прибутковість і забезпечити вигідні виплати акціонерам без інтеграції до складу UniCredit.

Італійський банк UniCredit, очолюваний Андреа Орчелем, поступово нарощує свою частку в Commerzbank, прагнучи стати його найбільшим акціонером із перспективою повного поглинання. Це викликає занепокоєння у профспілок та уряду Німеччини, який досі володіє 12% акцій банку.

Аналітики прогнозують, що злиття могло б заощадити мільярди євро завдяки оптимізації витрат. Однак у Німеччині побоюються масових звільнень, адже UniCredit вже має німецьку дочірню компанію HypoVereinsbank. За даними профспілок, потенційне поглинання може призвести до втрати 15 000 робочих місць.

Commerzbank вже проводить реструктуризацію з 2021 року, закривши половину зі своїх 800 відділень і скоротивши тисячі співробітників. Ці заходи допомогли банку збільшити операційний прибуток і потроїти ціну акцій за три роки.

Однак тиск з боку UniCredit змушує Commerzbank шукати нові шляхи підвищення конкурентоспроможності. За словами джерел, скорочення персоналу може включати автоматизацію процесів та перенесення IT-функцій до інших європейських країн.

Результати цієї стратегії будуть оголошені разом із фінансовими показниками за рік у лютому. Представники Commerzbank заявили, що обговорення у правлінні тривають, і остаточні рішення ще не ухвалені.


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