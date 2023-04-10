Політика

CNN: Україна змінила військові плани після витоку

10 Квітня 2023 06:50
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війна, розвідка

Україна змінила деякі військові плани через ймовірний витік американських секретних військових документів, повідомляє телекомпанія CNN з посиланням на джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського.

В опублікованій минулої ночі статті CNN не наводиться подробиць цієї інформації, але зазначається, що витік також спонукав Пентагон зробити кроки зі скорочення потоку особливо важливих документів, які зазвичай щодня доступні сотням людей в уряді.

Об’єднаний комітет начальників штабів, до якого входить найвище керівництво Міністерства оборони і який консультує президента США, зараз вивчає свої списки розсилки, щоб з’ясувати, хто отримує секретні звіти, сказав представник Пентагону.

Багато з поширених в інтернеті документів мали позначки, що вказували на те, що вони були підготовлені розвідувальним підрозділом комітету, відомим як J2, і, мабуть, є документами для брифінгів.

Цієї ночі Пентагон заявив, що продовжує перевіряти справжність документів та намагається оцінити збитки для національної безпеки. Союзники США також проводять оцінку та намагаються визначити, чи не постраждали їхні власні джерела та методи внаслідок витоку.

“Ми очікуємо, що найближчими днями США поділяться з нами оцінкою збитків, але ми не можемо чекати їх оцінки. Зараз ми робимо свою власну”, – сказав CNN чиновник із країни, що входить так званий альянс П’яти очей (США, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Великобританія).


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